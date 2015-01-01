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5 विधानसभा में हुआ मतदान:पांच विधानसभा के 85 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद, 56.24 प्रतिशत हुआ मतदान

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • पुलिस-पारामिलिट्री फोर्स रही तैनात, 10 को मतगणना

विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में शनिवार को सीतामढ़ी जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में 56.24 फीसदी वोट डाले गए। इसके साथ ही चुनाव मैदान में खड़े 85 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। इनमें रीगा के 22, बथनाहा के 14, परिहार के 13, सुरसंड के 16 व बाजपट्टी के 20 प्रत्याशी शामिल है। बथनाहा विधानसभा के सुपैना गांव में पुल निर्माण की मांग को लेकर इस बार वोटरों ने वोट बहिष्कार कर दिया। वोटिंग को लेकर अधिकारियों की टीम कैंप कर रही थी। मतदाताओं को समझाने के बाद भी मतदाताओं ने वोट नहीं डाला।

मतदान के दौरान कई जगहों पर वीवीपैट बदला गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि रीगा में 57.5, बथनाहा में 57.25, परिहार में 55.15, सुरसंड में 58.35 व बाजपट्टी में 52.99% वोट पड़े। प्रशासन की टीम ने पूरी मुश्तैदी के साथ सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया है। सुरक्षा को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर जिला पुलिस, होमगार्ड के अलावा अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई थी। मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल कराया गया। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। कहीं से कोई बड़े अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
दिन चढ़ने के साथ ही बढ़ता गया वोटिंग प्रतिशत : तीसरे चरण में जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में सूरज चढ़ने के साथ ही मतदाताओं का उत्साह तेजी से बढ़ता गया। सुबह 9 बजे से 11:00 बजे के बीच रिकार्ड प्रतिशत 19.71 मतदान हुआ। इसके बाद दोपहर बाद तीन बजे तक 44.65 तो शाम के 6 बजे तक 56.24 प्रतिशत मतदान हुआ।

शुरुआत में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग, बाद में भूले

तीसरे चरण की वोटिंग के लिए जिले के पांच विधानसभाओं में वोटरों ने भले ही उत्साह दिखाया, लेकिन शुरूआत में सोशल डिसटेंसिंग के बाद “दो गज की दूरी मास्क है जरूरी’ का नारा पूरी तरह भूल गए। चेहरे से मास्क गायब थे। शुरूआत में बूथों पर तैनात अद्धैसैनिक बल के जवानों ने टोका, तो किसी ने गमछे से तो किसी ने रूमाल से नाक ढंक लिया। धीरे-धीरे उनके सुस्त पड़ते ही नजारा बिल्कुल बदल गया। यह स्थिति जिले के अधिकांश बूथों पर थी।

रीगा के बूथ संख्या 275,277,277 क, 278, 278 क, 276 पर सुबह में अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता का पालन कराया। हाथ सैनिटाइज कराने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मतदाताओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही थी। वहीं बथनाहा के सिंगरहिया स्थित बूथ संख्या 223, 223 क पर सुबह में मतदाताओं की लंबी कतार लगी थी। हर मतदाताओं का हाथ सेनिटाइज कराने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा था।

कई मतदान केंद्रों पर ग्लब्स की रही कमी

कोरोना काल में भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने घरों से निकलकर अपने मतों का प्रयाेग किया। लेकिन, मतदान के दौरान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धता में काफी कमी देखी गयी। पांचों विधानसभा के बूथों पर काफी मात्रा में ग्लब्स की कमी देखी गयी है। इसी कड़ी में रीगा प्रखंड के संग्राम फंदह गांव के बूथ संख्या 193 पर अधिक ग्लब्स उपलब्ध नहीं कराने के कारण बिना ग्लब्स के ही मतदाता अपने मत का प्रयोग किए। कुछ ऐसी स्थिति ही अन्य परिहार प्रखंड के सिरसिया बाजार के मीडिल स्कूल में भी देखी गयी है। वहीं मतदान केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं सेविका सहायिका के द्वारा मतदान करने पहुंचे मतदाताओं को थर्मल स्कैनिंग एवं हाथों को सेनिटाइज कराते देखा गया। इसमें बथनाहा हाई स्कूल, परिहार हाई स्कूल, बाजपट्टी, रीगा एवं सुरसंड बालिका हाई स्कूल आदि मतदान केन्द्रों पर मतदाता के प्रवेश करते ही मास्क का इस्तेमाल करने, हाथों को सेनेटाइज करने एवं थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए देखा गया है।

विकास के मुद्दों पर पड़े वोट

तीन चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस बार भी ग्रामीण मतदाताओं में अपेक्षापूर्ण उत्साह ज्यादा था। मिथिलांचल और सीमांचल में खेती के अतिरिक्त, मत्स्य पालन, मखाना, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को लगाने की जिद चरम पर था। सूबे में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था। इसी कारण राजद ने जब 10 लाख रोजगार की बात की तो सत्ताधारी दलों में हड़कंप मच गया। कोरोना महामारी के कारण 50 लाख से कहीं ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की अपने राज्य में वापसी में देरी से सभी हतप्रभ हैं। लोग राजद के 15 वर्षों के शासन को राजग द्वारा बार -बार दोषपूर्ण व्यवस्था बताने से अब उबते नजर आए। युवा रोजगार चाहता है, जबकि किसान को खेती का सही मूल्य। सीमांचल की 26, कोशी की 13 जबकि उत्तर बिहार की 39 सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में टक्कर उलट पलट करने वाला है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ राजग की सीटें कम हो सकती हैं जबकि महागठबंधन में राजद को बढ़त मिलेगी। लघु पार्टियां अपना विराट रूप दिखा सकती हैं।

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