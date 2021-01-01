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कार्यक्रम को किया संबोधित:सरकार उद्योग लगाने की घोषणा करती है, 29 चीनी मिलों में 10 ही चालू है : पप्पू

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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  • रीगा में पप्पू यादव ने किसान मजदूर रोजगार सभा कार्यक्रम को किया संबोधित

स्थानीय फुटबॉल मैदान में रविवार को जन अधिकार पार्टी के बैनर तले किसान मजदूर रोजगार सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गन्ना किसानों एवं मिल के मजदूरों की अच्छी उपस्थिति रही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रीगा औद्योगिक प्रखंड के रूप में जाना जाता रहा है। चीनी मिल मालिक द्वारा किसानों को बैंक का ऋणी बना दिया गया है। आज बिहार में 29 चीनी मिलों में सिर्फ 10 चीनी मिल चालू है। राज्य सरकार नया उद्योग लगाने की सिर्फ घोषणा करती है। सरकार से 15 तक रीगा चीनी सक्षम मिल मालिकों के हाथों में देकर मिल प्रारंभ कराने, किसानों का ऋण मिल द्वारा जमा कराने, बकाया मूल्य का भुगतान कर दोषी मिल मालिक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

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