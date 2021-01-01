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मांग:सरकार गन्ने की फसल का भुगतान कराएं और मिल चालू कराना सुनिश्चित करें : किसान संघर्ष मोर्चा

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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रीगा चीनी मिल जैसे काॅरपोरेट के कान्ट्रैक्ट खेती के खेल मे चीनी मिल बंद है, डेढ़ माह से बिचौलियों द्वारा किसानों का गन्ना आधे दाम पर खरीदना जारी है और पूरा सरकारी महकमा फेल है। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के संरक्षक प्रो. आनन्द किशोर, जिलाध्यक्ष जलंधर यदुवंशी व रीगा प्रखंड अध्यक्ष पारसनाथ सिंह ने सीएम तथा गन्ना सचिव को उक्त आशय का मेल भेजा। वहीं, ईंख मंत्री की पहल, ईखायुक्त, जिला प्रशासन तथा चीनी मिल प्रबंधन के साथ हुए बैठक बेअसर रहने की जानकारी दी। बताया गया कि मिल के बिचौलियों द्वारा आधे दाम पर गन्ना की खरीद की जा रही है।

चूंकि चीनी मिल तथा सरकारी सहमति से किसानों द्वारा रिजर्व क्षेत्र मे गन्ने की खेती की गई है, इसलिए सरकार का दायित्व है कि काॅरपोरेट की लूट से गन्ना किसानों को बचाएं। सरकार खेतों मे खड़े गन्ने की फसल का भुगतान कराएं अथवा मिल चालू कराना सुनिश्चित करें। किसान तथा कामगार मिल चलाने को तैयार है। वहीं, मांग पूरी नहीं होने पर किसान तथा कामगार द्वारा संयुक्त आंदोलन करने का ऐलान किया।

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