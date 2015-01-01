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आवेदन:विवाद को लेकर आधा दर्जन लोगों ने पीट-पीटकर महिला की कर दी हत्या

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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  • रोहुआ गांव में की घटना, मृतका के ससुर ने थाने में दिया आवेदन

सोनबरसा थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव में आपसी विवाद को लेकर बुधवार की देर रात आधा दर्जन लोगों ने लाठी-डंडा से पीट-पीटकर एक महिला की हत्या कर दी। जबकि तीन महिला को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मृतका की पहचान रोहुआ गांव निवासी जीतू महतो की 35 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी के रूप में की गई है। जख्मी मीना देवी, वीणा कुमारी एवं गायत्री देवी का इलाज स्थानीय पीएचसी में कराया गया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष गौरीशंकर बैठा दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतका के ससुर रामवृक्ष महतो ने थाने में एक लिखित आवेदन दिया है। मृतका के ससुर ने पुलिस को बताया कि बुधवार की देर शाम रविन्द्र महतो सहित उक्त अन्य आरोपी हरवे हथियार से लैंस होकर उसके घर में घुस गयावहीं अपनी पत्नी मीना देवी को मरने के लिए दौड़ा। कहा कि अधिक चोट लगने के कारण उसकी बहू रिंकी देवी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। इस दौरान परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की सभी बिंदुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है।
गौरीशंकर बैठा, थानाध्यक्ष, सोनबरसा।

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