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वादे:पहले की तरह लोगों के सुख-दुख में रहूंगी साथ : रंजू गीता

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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सीतामढ़ी| समाज सुधार वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष सह बाजपट्टी विधानसभा की जदयू उम्मीदवार रही डॉ. रंजू गीता ने कहा कि बाजपट्टी के मतदाताओं के फैसले का मैं सम्मान करती हूं। उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मैं जनता के फैसले को स्वीकार करती हूं। बाजपट्टी की जनता के स्नेह की वजह से ही मंत्री पद हासिल हुआ था। कहा कि क्षेत्र के 69 हजार जनता मतदाता मालिकों तथा कार्यकर्ताओं ने मुझ पर विश्वास दिखाया। यह गौरव की बात है।

चुनाव हारने के बावजूद मैं पहले की ही तरह जनता के हर दुख-सुख में साथ खड़ी रहूंगी। जनता के आर्शीर्वाद से ही पहले जिला परिषद सदस्य बनीं, फिर जिला परिषद अध्यक्ष बनीं। लोगों के आशीर्वाद के कारण दो बार विधायक और मंत्री बनने का मौका मिला। हार के बाद मैं हताश नहीं हुई, बल्कि जनता की खूब सेवा करने के लिए प्रेरित हुई हूं। बाजपट्टी की जनता की सेवा में मैं आगे भी तत्पर रहूंगी।

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