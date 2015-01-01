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हत्या:जमीन के विवाद में पट्टीदारों ने लाठी-डंडा से पीटकर महिला की कर दी हत्या

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • पूर्व से जमीन का चल रहा था विवाद, मारपीट की घटना को देता था अंजाम

थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के वार्ड छह में पूर्व से जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदारों ने लाठी-डंडा से पीट-पीटकर एक महिला की हत्या कर दी। जबकि तीन लोगों को जख्मी कर दिया। मृतका की पहचान भूलन पासवान की 48 वर्षीय पत्नी मीना देवी के रूप में की गयी है। जबकि जख्मी मिन्टू कुमार सहित दो अन्य लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं, मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। यहां पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पति भूलन पासवान ने बताया कि उसके भाई से पूर्व से ही जमीन का विवाद चल रहा है। जिसको लेकर कई बार मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इसमें भाई रंजीत पासवान व उसकी पत्नी को आरोपित किया है।

आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी थाने में मामला दर्ज है। पुलिस घटना के सभी बिन्दुओं पर जांच कर रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
- अवधेश कुमार, थानाध्यक्ष पिपराही।

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