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लग रहा जाम:इंटरमीडिएट परीक्षा के कारण ट्रैफिक जाम, 2 घंटे तक परेशान होते रहे लोग

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • परीक्षा केंद्रों के सामने जुट रही भीड़ से रेंगती रही वाहनें, लग रहा जाम

इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन भी ट्रैफिक व्यवस्था बूरी तरह प्रभावित रही। अधिकतर परीक्षा केंद्रों का मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित होने से यह परेशानी हो रही है। बुधवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एवं दोपहर से शाम तक ट्रैफिक स्लो और कई जगह जाम जैसी स्थिति बनी रही। गौरतलब हों कि इंटर परीक्षार्थियों के लिए शहर के कुल 11 स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसमें माड़वाड़ी काॅलेज, एमआरडी महिला कॉलेज, लक्ष्मी हाईस्कूल, गोयनका कॉलेज, ओरिएंटल स्कूल शहर के मुख्य मार्ग के किनारे अवस्थित है। पिछले माह एसपी अनिल कुमार ने थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्लानिंग की थी। लेकिन, एसपी व डीएम द्वारा जरूरी दिशा-निर्देश देने के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है।

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