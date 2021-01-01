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परेशानी:ईखायुक्त का आदेश बेअसर, नहीं खुला गन्ना क्रय केंद्र बिचौलियों के हाथाें गन्ना बेचने को मजबूर हैं किसान

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • 310 रुपए के स्थान पर 150 से 200 रुपये प्रति क्विटंल गन्ना बिचौलियों को दे रहे हैं किसान

रीगा चीनी मिल बंद होने पर ईखायुक्त के आदेश के बावजूद अब तक जिले में पड़ोस के जिला स्थित गोपालगंज, मझौलिया एवं सिधवलिया चीनी मिल के स्तर पर एक भी गन्ना क्रय केंद्र नहीं खोला गया है। इस कारण मजबूर किसान औने-पौने दामों में बिचौलियों के हाथों गन्ना बेचने को मजबूर हैं। इसके कारण दिनाें दिन किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर जहां किसान नेता सरकार को त्राहिमाम पत्र भेज रहे हैं तो किसान गन्ना जलाकर विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब तक सरकार व प्रशासन द्वारा धरातल पर किसानों के राहत को लेकर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा सका है। हालांकि प्रशासन द्वारा इसे लेकर कई बार घोषणा तो कई बार निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसका कोई लाभ किसानों को नहीं मिला है। सभी महज दिखावा ही बनकर रह गया है।
कंप्यूटराइज गन्ना तौल केंद्र खोलने का था आदेश | ईखायुक्त ने गोपालगंज मझौलिया एवं सिधवलिया चीनी मिल के वरीय प्रबंधक को कंप्यूटराइज गन्ना तौल केंद्र खोलने तथा किसानों को सेंटर रेट से भुगतान देने का आदेश दिया था। जिससे किसानों में आशा की किरण दिखाई पड़ी थी। लेकिन समय बीतने के बाद भी एक भी केंद्र नहीं खुलने के कारण उनके सामने फिर से बिचौलियों से लूटने अथवा अपने गन्ना को काटकर जलाने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा। प्रबंधकों द्वारा बताया गया था कि उनका चीनी मिल नवंबर से ही चालू है। ईख के अभाव में प्रतिदिन आठ 8 घंटे तक बंद करना पड़ता है। वे नोकेन की स्थिति को देखते हुए 31 जनवरी को मिल बंद करने की सोच रहे हैं।
बिचौलियों के हाथों गन्ना बेचने को मजबूर| किसान बिचौलियों के हाथों गन्ना कम मूल्य पर बेचने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं बिचौलिए गोपालगंज, हरिनगर, मझौलिया एवं सिधवलिया चीनी मिल गन्ना पहुंचाने में लगे हैं। हद की सीमा पार करते हुए बिचौलिए खरसान, पुरनहिया, ठिकहा, मेजरगंज के इलाकों में रीगा चीनी मिल के तौल केंद्र पर अवैध केंद्र संचालित किए हुए हैं। जहां किसान अपने गन्ना को पहुंचा कर लुट रहे हैं। उन्हें अपने गन्ने का मूल्य 310 रुपये के जगह पर महज 150 से 230 रुपये ही दिए जा रहे हैं। इधर बिचौलिए विभिन्न गन्ना मिलों से संबंध बनाकर किसानों का गन्ना ट्रकों से मिल पहुंचा रहे हैं। किसानों का जमकर शोषण कर रहे हैं जबकि स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक इस पर मौन साधे बैठी है।

चोरी-छिपे नेपाल भेजना भी हो रहा है मुश्किल
सीमा से लगे नेपाल में आधा दर्जन से अधिक चीनी मिलों के तौल केंद्र लगे हैं। किसानों का नेपाल सीमा बंद होने के कारण वहां भी गन्ना ले जाना मुमकिन नहीं है। स्थानीय किसान चोरी छिपे नेपाल गन्ना भेजते थे। लेकिन इस बार इसमें भी परेशानी हो चुकी है। नाम ना छापने की शर्त पर किसानों ने बताया कि वे किसी तरह यदि नेपाल में गन्ना ले भी जाते हैं तो नेपाली पुलिस एवं नेपाल सशस्त्र पुलिस द्वारा प्रति बैलगाड़ी 500 एवं ट्रॉली के लिए एक हजार सीमा पार करने का लिया जाता है। वहीं भारतीय क्षेत्र से नेपाल ले जाने के लिए नेपाली किसानों को भी एक हजार देना पड़ रहा है।

सरकार शीघ्र करे परेशानी का निदान
किसान टुनटुन सिंह परमानंद सिंह, जोगिंदर राय, सतीश झा, विजय कुमार सिंह, रामसेवक पासवान, प्रेम पासवान, विभूषण कुमार, अरविंद मंडल आदि ने बताया कि रीगा चीनी मिल द्वारा दो माह पूर्व एक हजार प्रति क्विंटल किसानों को ईख बीज बेचा गया। लेकिन अब बीज का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इधर बराही चिंतामन के वीरेंद्र सिंह, रामबाबू सिंह, राजेश सिंह, ब्रह्मेश्वर दयाल सिंह आदि किसानों ने बताया कि उत्तम प्रभेद के गन्ना का प्रति क्विंटल सरकारी घोषित दर 330 रुपया है, वहीं बिचौलियों के द्वारा 170 से 220 रुपये की दर से गन्ना की खरीदारी की जा रही है। शंभू शंकर भोला ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों को बर्बाद करने की योजना पर काम कर रहे है, जिसका जीता जागता नमूना है रीगा चीनी मिल बंद होना। किसानों ने फिर से डीएम व सरकार से गन्ना किसानों की मजबूरी को देखते हुए उचित कार्यवाही की गुहार लगाई है।

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