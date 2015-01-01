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मिट्टी खनन:देर रात व अंधेरे में माफिया कर रहे अवैध मिट्टी खनन

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • लालबकैया नदी के फुलवरिया घाट पर माफिया सक्रिय

नेपाल से निकलने वाली लालबकैया नदी के फुलवरिया घाट पर इन दिनों खनन माफियाओं द्वारा सुबह के अंधेरे एवं रात के अंधेरे में मिट्टी का खनन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक खनन माफिया शाम ढलते ही दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर व ट्रॉली लाकर भारी मात्रा में नदी की पेटी से मिट्टी काट रहे है। वहीं, इसे बेचकर पैसा कमाते है। प्रति ट्रेलर हजार रुपए की दर से मिट्टी बेचा जा रहा है। शाम के समय अंधेरा का फायदा उठाते हुए खनन माफिया द्वारा कई मजदूरों के साथ मिट्टी का खनन करते है। इसके कारण नदी की धार दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : सीओ

इस संबंध में बैरगनिया प्रखंड के सीओ अमित कुमार ने कहा कि इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जहां तक वेरीकेटिंग का सवाल है, फुलवरिया घाट पर एसएसटी की टीम को तैनात किया गया है। यदि मिट्टी का कटाई खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, तो यह अवैध है। इसकी जांच करायी जाएगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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