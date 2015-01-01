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लंबी कतार:तीन नोडल बूथों पर सुबह से ही लगी रही लोगों की लंबी कतार

सीतामढ़ी2 घंटे पहले
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सुरसंड के तीन नोडल बूथ को सजाया गया था। सुबह करीब 7:15 बजे मतदान शुरू थी। मतदाताओं की लंबी कतार लगी थी। प्रथम पाली के मतदान में नवमतदाताओं व किशाेरी उत्साह के साथ मतदान के लिए लाईन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही सभी मतदाताओं के तापमान की जांच कर उनके हाथों पर सेनिटाइजर रखा जा रहा था तथा उन्हें एक गल्व्स भी उपलब्ध कराया जा रहा था। मतदान कर्मी तेजी से मतदान कराने में जुटे थे वहीं सुरक्षा को लेकर अर्द्ध सैनिक बल के जवान व पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद थे।

लोगों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने की हिदायत दे रहे थे। इन सभी बूथों पर शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था रखी गई थी, वहीं दिव्यांग व बुजुर्गों पर मतदान कर्मी व जवान विशेष नजर रखे थे। दिव्यांग व बुजुर्ग के पहुंचते ही उन्हें प्राथमिकता से मतदान की सुविधा दे रहे थे।इसी बीच जोनल पदाधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने ने भी मेडिकल टीम को मशीन ठीक करने का निर्देश दिया। वहीं सदस्या ने गलब्स की कमी बताई।

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