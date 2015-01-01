पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:मारपीट मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार, जेल

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर पुलिस ने सशस्त्र बल के साथ गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की रात थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में छापेमारी कर मारपीट मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव निवासी विनोद सिंह के रूप में की गयी है। थानाध्यक्ष विकास कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एक सप्ताह पूर्व आरोपी के पिता श्रीचन्द्र सिंह ने मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। थाने में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार को उक्त आरोपी को हिरासत में भेज दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें