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विवाहिता की हत्या:दहेज में बाइक नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के रैन खड़का गांव में बुधवार की रात दहेज में बाइक की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल के लोगों ने मारपीट व गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर दी। मृतका की पहचान संतोष राय के 28 वर्षीया पत्नी चंदन देवी के रूप में की गई है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद सिंह दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं, मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। मृतका के पिता महिन्दवारा थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी चन्देश्वर राय ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी 5 वर्ष पूर्व संतोष राय के साथ हुई थी।

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