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आयोजन:बाल दंगल के 30 किग्रा वर्ग में मो. मुर्तजा को गोल्ड व हम्माद को सिल्वर

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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  • पुपरी के राजबाग मैदान में बाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

स्थानीय राजबाग खेल मैदान में रविवार को बाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 5 दर्जन से अधिक बाल पहलवानों ने हिस्सा लिया। राजबाग युवा संस्थान, पुपरी के बैनर तले आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत तीस किलोग्राम वजन वर्ग में मो. मुर्तुजा ने गोल्ड, मो. हम्माद नोमानी ने सिल्वर तथा मो. ओवैस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं, 35 किलोग्राम वजन वर्ग में मो. हुसैन ने गोल्ड, आलोक कुमार ने सिल्वर तथा रजनीश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जबकि 40 किलोग्राम वजन वर्ग में मो. सलमान ने गोल्ड, मो. गुलज़ार मंसूरी ने सिल्वर व दिव्यांशु कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 55 किलोग्राम वजन वर्ग में सत्यम कुमार ने गोल्ड, प्रीतम कुमार ने सिल्वर व मो. शिबली नोमानी ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया।

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