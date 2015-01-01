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पूछताछ:रंगदारी को लेकर तीसरे दिन अपराधियों ने एक कोचिंग संचालक के घर पर की हवाई फायरिंग

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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  • दिनभर पुलिस करती रही छापेमारी, हिरासत में लिए 5 युवकाें से की जा रही पूछताछ

शहर में संचालित 18 कोचिंग संचालकों से रंगदारी की मांग किए जाने के मामले में तीसरे ने बुधवार की देर शाम एक कोचिंग संचालक के घर के निकट हवाई फायरिंग की गयी। हालांकि पुलिस इससे इंकार कर रही है। वैसे इसकाे लेकर गुरुवार को दिन भर पुलिस छापेमारी करती रही।

सूत्रों की माने तो पुलिस ने संदिग्ध 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जबकि पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर कोचिंग संचालकों ने गुरुवार को अपना अपना शिक्षण संस्थान बंद रखा। कोचिंग संचालक सुरक्षा की गुहार को लेकर दो-दो बार थाना परिसर पहुंची।

पुलिस ने कोचिंग संचालकों को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोचिंग संचालकों से रंगदारी की मांग की शिकायत पर सर्किल इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव के नेतृत्व में गुरुवार को रिंग बांध, बाइपास रोड, दीपक स्टोर गली आदि इलाके में छापेमारी की गई।

चाय नाश्ता की दुकानें एवं संदिग्ध गलियों में छापेमारी कर तलाशी ली गई। गौरतलब हो कि एक साथ 18 कोचिंग संचालकों से रंगदारी की मांग किए जाने के तीसरे दिन बुधवार की देर शाम एपेक्स कोचिंग के संचालक के घर के निकट बाइक पर सवार दो बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पहुंची, फायरिंग की बात से इनकार किया।

इस संबंध में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में अभी कुछ भी बताने से अनुसंधान में बाधा अायेगी। पुलिस शीघ्र ही मामले का खुलासा कर लेगी। लगातार छापेमारी की जा रही है। -अनिल कुमार, एसपी, सीतामढ़ी।

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