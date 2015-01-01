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होगा विस्तार:अल्पसंख्यक एकता मंच के संगठन का होगा विस्तार

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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अल्पसंख्यक एकता मंच के सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी। इसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर संगठन विस्तार करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि इसके लिए आगामी आठ नवंबर को नानपुर प्रखंड के इस्लामपुर गांव में जिला उपाध्यक्ष अनवर हुसैन सिद्दीकी के नेतृत्व में विशेष होगी।

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