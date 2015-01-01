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जुर्माना:अस्पताल में तंबाकू का सेवन करने पर जुर्माना

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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सदर अस्पताल परिसर में गुरुवार को तंबाकू खाने वाले लोगों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चार लोगों को तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों से जुर्माने की राशि 50-50 रुपए ली गई। तंबाकू नियंत्रण के पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना काल में तंबाकू का सेवन करना काफी घातक हो सकता है। जिसको लेकर सदर अस्पताल में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर रामप्रीत महतो, विकी कुमार, संतोष कुमार आदि मौजूद थे।

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