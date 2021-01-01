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पुण्यतिथि:कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में किए कार्यों को लोगों ने किया याद

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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  • बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 60वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह चुम्मन की अध्यक्षता में बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यह कार्यक्रम रविवार को शहर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्यकर्ता सुदिष्ट कुमार के आवास पर की गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विचार केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष नवल किशोर राय शामिल हुए। इस दौरान सर्वप्रथम लोगों ने श्री बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सांसद ने कहा कि विकास पुरुष के रूप में श्री बाबू हमेशा याद किए जायेंगे।

वे आजीवन प्रखर समाजवादी के रूप में सामंती व्यवस्था व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। बिहार के गौरव-गरिमा को बनाये रखने के लिए हमें उनके मूल्यों व सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। मौके पर जेडीयू जिलाध्यक्ष सतेंद्र कुशवाहा, अरविंद कुमार, खुशी लाल कुशवाहा, नरेंद्र कुमार, रामप्रवेश यादव, विशाल गौरव, डॉ. ब्रजेश कुमार शर्मा, सुरेश यादव, अरुण यादव, राम किशोर राय, हरी शंकर राय, रघुनाथ प्रसाद, विनय कुमार, विमलेश आदि लोग मौजूद थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार मंच ने भारत रत्न देने की मांग की, सीतामढ़ी| स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार मंच के जिला संयोजक श्रीनिवास कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में रविवार को स्थानीय शिव राघव सेवा सदन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बिहार केसरी के तैल्य चित्र पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा-सुमन अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक बिहार के निर्माता, देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह अपने कार्यों के लिए हमेशा याद किये जायेंगे। वक्ताओं में मंच के उपाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार सिंह, राम नरेंद्र शर्मा, अभिषेक ठाकुर, चुन्नू सिंह, शैलेंद्र सिंह, डॉ. शशि रंजन, मनीष कुमार सिंह, शिल्पी कुमारी, ललित ब्यास आदि लोग शामिल थे।

ललित आश्रम में जिला युवा कांग्रेस ने बिहार के विकास में श्रीकृष्ण सिंह के योगदान को किया याद
सीतामढ़ी| बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर जिला युवा कांग्रेस ने स्थानीय ललित आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अविभाजित बिहार के विकास में श्री सिंह के अद्वतीय व अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें याद किया। जिलाध्यक्ष मो. शम्स शाहनवाज ने कहा कि बिहार में औद्योगिक क्रांति के जनक श्री बाबू के 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए। आजाद भारत की पहली रिफाइनरी-बरौनी ऑयल रिफाइनरी, सिन्दरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट-सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड-गढ़हरा जैसे अनगिनत उदाहरण है। मौके पर प्रमोद नील, संजय बिररख, अफरोज आलम, सुरेंद्र राय, सुमन कुमार साह, सुमित कुमार, सोनू गुप्ता, नीतीश कुमार, रंजीत कुमार, शंभु सिंह आदि लोग मौजूद थे।

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