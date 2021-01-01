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आवेदन:विवाद को लेकर लोगों ने जमा कराए आवेदन

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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थाना परिसर में सीओ की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान सात लोगों ने भूमि विवाद से जुड़े मामले का आवेदन जमा कराया। सीओ अमित कुमार ने बताया कि लोगों ने आवेदन जमा कराए है। पर, दोनों पक्ष के लोगों के नहीं आने के कारण कोई मामला का निष्पादन नहीं हो पाया। इस दौरान बसंती देवी बनाम सुरेश सिंह के बीच सरकारी जमीन होकर रास्ता का विवाद होने का मामला सामने आया।

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