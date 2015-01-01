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गिरफ्तारी:फोन छीन भाग रहा था कट्टा के साथ धराया

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • भवदेपुर मोहल्ला में दवा दुकान से भाग रहा था

नगर थाना क्षेत्र के भवदेपुर मोहल्ला में दवा दुकान पर से मोबाइल व पैसा छीनकर भाग रहे एक बदमाश को ग्रामीणों ने कट्टा के साथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर थानाध्यक्ष विकास कुमार राय दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं, मामले की छानबीन कर कट्टा को जब्त कर लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले सौंप दिया। मामले को लेकर पीड़ित भवदेपुर के वार्ड 19 निवासी प्रकाश चन्द्र गुप्ता ने थाने में आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें गिरफ्तार बदमाश मोहल्ला के ही मो. सलीम उर्फ शेरू के रूप में की गई है। गत बुधवार की शाम वह अपने दवा दुकान पर बैठकर ग्राहकों को दवा दे रहा था। इसी बीच उक्त आरोपी पहुंचकर काउंटर से मोबाइल व पैसा छीनकर भागने लगा। इस दौरान आरोपी अपने जेब से देशी कट्टा निकालकर डराने की कोशिश की। हालांकि आसपास के लोगों को उसे कट्टा के साथ पकड़कर लिया।

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