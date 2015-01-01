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बाधित हुआ मतदान:कई जगह ईवीएम व वीवीपैट में गड़बड़ी से बाधित हुआ मतदान

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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ईवीएम व वीवीपैट में गड़बड़ी के कारण कई बूथों पर मतदान बाधित हुआ। कहीं आधा घंटा तो कुछ स्थानों पर दो घंटा तक मतदाताओं को मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा। परिहार विधान सभा के मुजौलिया बूथ संख्या-111 क पर वीवीपैट में खराबी आने के कारण मतदान बाधित हुआ। लेकिन इसे 45 मिनट में ठीक करके पुन: मतदान चालू कर दिया गया। रीगा विधान सभा के सुप्पी प्रखंड के ननकार सिमरदह बूथ संख्या 129, अख्ता पूर्वी बूथ संख्या 117 व घरबारा बूथ संख्या 137 पर करीब दो घंटा ईवीएम की खराबी से मतदान बाधित रहा। वहीं, इसी विधानसभा के बैरगनिया प्रखंड के जमूरा गंाव बूथ संख्या 59 व 63 तथा नगर पंचायत बूथ संख्या 16 एवं रीगा प्रखंड के इमली बाजार बूथ संख्या 112, भवानीपुर 301, पोसुआ पटनिया, 181, 182 में ईवीएम व वीवीपैट की खराबी के कारण दो घंटे तक मतदान बाधित रहा।

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