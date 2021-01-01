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पूजा की तैयारी:सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां शुरू, बाजार में हजार रुपए से लेकर सात हजार तक की मूर्ति मिल रही है

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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  • 16 फरवरी को होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं

ग्रामीण इलाकों में सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू होने लगी है। आगामी 16 फरवरी को होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रतिमा को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने के लिए मूर्तिकार दिन - रात लगे हुए हैं। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों व संगठनों की ओर से प्रतिमाओं का अग्रिम बुकिंग किया जा रहा हैं। बच्चे, छात्र-छात्राएं, नौजवान आपस में चंदा जुटाकर पूजा की रणनीति बना रहे हैं। इस बार कोरोना महामारी को लेकर अधिकतर शिक्षण संस्थान बंद रहने से पूजा अर्चना में संशय बना हुआ है।

प्रखंड क्षेत्र के आनंदपुर, मझौलिया, शिवैसिंहपुर, श्रीरामपुर, श्रीपुर, मल्हीपट्टी उत्तरी, रतनपुरा, पिपरोलिया, चंदनपट्टी, देवीपुर, माखनपुर, सहोड़ा, गोरापट्टी, बांसडीह सहित कई स्थानों पर सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। जहां अभी से ही चहल पहल शुरू हो गया है। मझौलिया पंचायत की देवीपुर गांव के मूर्तिकार उमा शंकर पंडित ने कहा की मूर्ति में मिट्टी के अलावा सभी सामान अलग से खरीदने पड़ते हैं। अगले वर्ष की अपेक्षा इस बार काफी ठंड है। जिससे मूर्ति को बनाने में काफी समय लग रहा है। यहां करीब 2 फीट से लेकर 10 फीट तक की प्रतिमा मांग के मुताबिक बनाई जा रही है। जिसकी कीमत 1000 रुपए से लेकर 7000 हजार तक है। इस बार कोरोना महामारी को लेकर मूर्ति की डिमांड काफी कम है।

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