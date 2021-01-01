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अगलगी:आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर हुई नष्ट

सीतामढ़ी2 दिन पहले
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प्रखंड क्षेत्र के भंटाबाड़ी पंचायत के वार्ड 2 निवासी चुल्हाई मुखिया, सिल्टु मुखिया, लालदेव मुखिया, राम उचित मुखिया, पुलकित मुखिया व इंद्रजीत मुखिया के घर में सोमवार की देर शाम आग लग गई। इससे घर सहित घर में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन सहित अन्य सामान जलकर नष्ट हो गये। आग की भयावह स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सीओ सह आपदा प्रभारी आशु रंजन एवं स्थानीय थाना को दी। ग्रामीणों द्वारा जब तक आग पर काबू पाया जाता, घर सहित सभी समान जल कर नष्ट हो गया था। एसआई राजेश कुमार चटर्जी स्थिति का जायजा लिया। सीओ सह आपदा प्रभारी श्री रंजन के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी उमेश कुमार ने स्थल निरीक्षण करने की बात कही।

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