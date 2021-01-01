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सम्मानित:मारवाड़ी सम्मेलन में प्रादेशिक अध्यक्ष काे किया सम्मानित

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, शाखा पुपरी की बैठक रविवार को स्थानीय जालान मंदिर में अध्यक्ष रमेश जालान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पटना से आए प्रादेशिक अध्यक्ष महेश जालान काे सम्मानित किया गया। उसके साथ दीपक भास्कर, श्रवण सर्राफ, श्याम सुंदर टिबरेवाल एवं मुकेश जैन भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य को और अच्छे ढंग से चलाने पर जोर दिया गया। मौके पर पवन केडिया, सुशील, राजकुमार सर्राफ, ब्रजेश जालान, गोविंद जालान, सुशील नारनोलिया, बनवारी टिबरेवाल, विनोद केजरीवाल, प्रमोद शर्मा, विश्वनाथ बूबना, शंकर शर्मा, रितेश खेतान, महेश सर्राफ, कृष्णा टिबरेवाल, जगदीश जालान सहित कार्यकारिणी समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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