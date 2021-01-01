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संकल्प:सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का दोहराया गया संकल्प

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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  • जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ बहना जोड़ो अभियान चला रहा है

जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ की अोर से जिले के अलग-अलग हिस्सों में बहना जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष निरंजन सिंह चौहान के नेतृत्व में अभियान के दूसरे दिन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं सहित आम लोगों काे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों, जदयू के विचार धाराओं की जानकारी दी गयी। वहीं, उपस्थित सभी लोगों ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प दोहराया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज ने कहा कि जदयू विचारधारा पर आधारित पार्टी है। जदयू शासनकाल में ही बिहार में महिलाओं को सर्वाधिक अधिकार मिला है। बेटियों को शिक्षा दिलाने में साइकिल योजना का क्रांतिकारी योगदान रहा।

पंचायत चुनाव से महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। कहा कि शराबबंदी से घर-परिवार और समाज का माहौल सुखद हुआ है। महिलाओं का प्रताड़ना कम हुआ है। इससे आधी आबादी में खुशहाली आयी है। जिलाध्यक्ष निरंजन सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री समाज को बाल विवाह, दहेज और शराब मुक्त बनाना चाहते हैं। इसके लिए जोर-शोर से अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को इसके खिलाफ जागरुक किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कहा कि गांव-गांव अभियान चलाकर लोगों को संगठन से जोड़ा जायेगा। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन, प्रधान सचिव मुकेश सिंह, संजीव कुमार सिन्हा, कृष्णा सिंह, लालबाबू सिंह, अजीत कुमार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

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