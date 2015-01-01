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दुस्साहस:सोनबरसा में डकैती का प्रयास, फायरिंग भी हुई

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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  • महेश महतो के मकान पर डकैतों ने बोला धावा

हथियार से लैस डकैतों ने प्रखंड क्षेत्र में स्थित कस्टम कार्यालय से सटे महेश महतो के मकान में डकैती का असफल प्रयास किया। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। इस बीच लोगों के आ जुटने और एसएसबी जवानों के आने पर डकैत भाग निकले। जानकारी के अनुसार, डकैतों ने डाकाजनी के लिए महेश महतो के मकान में दावा बोला। बाहर के गेट का ताला तोड़ दिया। पर, अंदर के गेट का ताला नहीं तोड़ सका। इसी बीच महेश महतो की पत्नी ने कस्टम कार्यालय में फोन की और रोती हुई मदद की गुहार लगायी। तब कस्टम अधिकारी ने एसएसबी इंस्पेक्टर को फोन किया। इसके बाद एसएसबी कैम्प से सहायक कमांडेंट भोलानाथ यादव, इंस्पेक्टर रोहित कुमार, सहायक उप निरीक्षक अमर राम पटेल, रामजतन रजन, मुख्य आरक्षी रणविजय यादव तथा अन्य जवान मौके पर पहुंचे। इस बीच ग्रामीण भी आ जुटे थे। लोगों व एसएसबी जवानों से घिरते देख डकैत भाग निकले।

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