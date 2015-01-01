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त्योहार:दीपावली में दीये की बिक्री अन्य वर्षों से अधिक, लेकिन नहीं बढ़ सका मूल्य, शहर व बाहर से पहुंच रहे व्यवसायी

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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  • कुम्हार को दीया की बिक्री पर मिल रही केवल मजदूरी, बड़े व्यवसायी छठ के लिए भी दे रहे आॅर्डर

दीपावली के आगमन के साथ ही बाजारों एवं फुटपाथ पर कुंभकार मिट्टी के दीया का दुकान सजाने लगे हैं। आधुनिक युग में भले ही साज सज्जा व रोशनी के कई अन्य साधन भी बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन मिट्टी के दीया के बिना दीपावली की आध्यात्मिक व धार्मिक परंपरा अधूरी ही रह जाती है।

बजरंगी पंडित : मिट्टी के दीया की महत्ता अब भी बरकरार है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि इसबार मिट्टी के दीया का कम दाम मिल रहा है। लेकिन अन्य वर्षों से अधिक बिक्री है। इधर इसे पकाने के लिए गाेयठा का ही उपयोग होता है। गोयठा व लकड़ी का दाम बढ़ चुका है, लेकिन दीया का दाम अब भी कम है।

रघुवीर पंडित : मिट्टी का दीया बनाने के लिए केवल दो प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सर्वथा उपयुक्त चिकनी मिट्टी मानी जाती है। दीया बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की व्यवस्था, मिट्टी की तैयारी, सामान बनाना, सुखाना व पकाने में समय व मेहनत लगता है। लेकिन मूल्य कम मिलता है।
मो. अमीरूल : मिट्टी का वर्तन बनाना हमारा पुश्तैनी धंधा है। अन्य समय में हम सपरिवार मिट्टी का अन्य वर्तन बनाते हैं। लेकिन दीपावली से एक माह पहले से ही सभी आकार व डिजाइन का दीया, सरबी, ढक्कन, कलश आदि बनाते है। बिक्री अच्छी हुई है लेकिन इसमें लाभ में बस मजदूरी ही मिल पाता है।

मो. फहीम : दीपावली से लेकर छठ तक दीया, कलश, घड़ा, हाथी आदि की अच्छी बिक्री होती है। इसके लिए हमें बारिश खत्म होते ही काम शुरू कर देना पड़ता है। इसबार शहर के साथ ही अन्य स्थानों से व्यापारी पहुंचे हैं। छठ के लिए दीया, सरबा, कलश, घड़ा, कोहिया, हाथी आदि का आॅर्डर भी दिए हैं।

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