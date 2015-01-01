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सेनेटाइजेशन फोर्स:मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए सेनेटाइजेशन फोर्स

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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विधानसभा के चुनाव में तृतीय चरण के वोट को लेकर मतदान केंद्रों को सेनेटाइज करने के लिए गुरुवार को विशेष व्यय प्रेक्षक जी. बालाकृष्णन व डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कमला गर्ल्स स्कूल डुमरा से सेनेटाइजेशन फ़ोर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेनेटाइजेशन फोर्स द्वारा तृतीय चरण में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड एवं बाजपट्टी के सभी बूथों को सेनिटाइज किया जाएगा। पांचो विधान सभा में कुल 2242 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

सेनेटाइजेशन फोर्स सभी मतदान केंद्रों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करेंगे, इसके साथ ही मतदान के दिन जैविक कचरे के उठाव करके संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना है। डीएम ने बताया कि इस कार्य के लिए सैनिटाइजर फोर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी सैनिटाइजेशन फोर्स के लिए प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था की गई है एवं सभी को पीपीई किट, स्प्रे मशीन, आई कार्ड दिया गया है।

बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है

विधानसभा चुनाव को लेकर नानपुर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग कर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बोखड़ा प्रखंड क्षेत्र में सहायक अवर निरीक्षक राजीव रंजन सिंह, एसएसटी ज्योति कुमार ने पुलिस बल के साथ औराई जाले सड़क के उखड़ा मोड़ पर जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वाहन की कागजात व अवैध समानों पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं श्री सिंह ने बताया कि असमाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए गस्ती तेज कर दिया गया है। मुख्य सड़क पर बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

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