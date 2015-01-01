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कोरोना का असर:एक ही भवन में चल रहे स्कूल किए जाएंगे मर्ज

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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जिले में संचालित वैसे स्कूल जो एक ही विद्यालय में चल रहा है, उन विद्यालयों को एक विद्यालय में सामाजिक किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया था कि कई स्थानों पर विशेषकर शहरी क्षेत्र में जहां एक ही भवन में दो या दो से अधिक विद्यालय संचालित है, उस विद्यालय में एक विद्यालय में मर्ज करते हुए अतिरिक्त शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।

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