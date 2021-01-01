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निर्देश:एसडीओ ने बीडीओ को दिया कार्रवाई का निर्देश

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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राशन कार्ड से वंचित आवेदकों का आवेदन पत्र डुमरा आरटीपीएस काउंटर पर नहीं लिए जाने को लेकर एसडीओ ने बीडीओ को निर्देश दिया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ राकेश कुमार ने बीडीओ मुकेश कुमार को जांच कर कार्रवाई की बात कही है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने एसडीओ सदर काे आवेदन देकर कहा कि राशन कार्ड से वंचित गरीबों का आवेदन नहीं लिया जा रहा है।

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