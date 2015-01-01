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सड़कों पर रहा सन्नाटा:चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी, सड़कों पर रहा सन्नाटा

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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जिले के पांच विधानसभा चुनाव को लेकर चौक-चौराहे समेत बूथों के आसपास में पुलिस की मुस्तैदी कड़ी रही। जबकि सड़कों पर चहल-पहल काफी कम देखी गयी। वहीं अधिकांश दुकानें बंद पड़ी थी। मतदान को शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न कराने के लिए डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा समेत सभी वरीय अधिकारी लगातार बूथों का निरीक्षण करते रहे। बूथों पर उपस्थित अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाता रहा। हालांकि जिले के पांच विधानसभा चुनाव में मतदान हाेने के कारण शहर से लेकर गांवाें तक की सड़कें सुनी पड़ी थी।

सामान्य दिनों के मुकाबले शनिवार को शहर में भी लोगों का आवागमन काफी कम देखा गया। जबकि शहर के मेहसौल चौक पर प्रतिदिन जाम की समस्या रहती है। लेकिन, शनिवार को इसका उल्टा नजारा था। आवागमन करने वाले लोगों में कमी होने के कारण चौक पर सन्नाटा पसरा था।

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