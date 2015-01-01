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कार्यक्रम:ट्रायल प्रतियोगिता में जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स टीम का चयन, यह टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में होगी शामिल

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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  • हवाई अड्डा मैदान में सीतामढ़ी जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में लिया गया ट्रायल

मुख्यालय डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में गुरुवार को सीतामढ़ी जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन ध्रुव किशोर महतो व थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज खेल में भी रोजगार के कई अवसर दिए जा रहे है।

खेल के बदौलत कई खिलाड़ियों ने अपना बेहतर कैरियर बनाया है। आज के आधुनिकता के इस दौड़ में पढ़ाई के साथ खेल भी अति आवश्यक है। उन्होंने खेल प्रतियोगिता के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को तलाश करने की बात कही। ट्रायल प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को आगामी 18 दिसंबर से आयोजित होनेवाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा।

अगर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी सफल होते है तो उन्हें आगामी 28 दिसंबर से गोवाहाटी में शुरू होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मौके पर सचिव संजीव कुमार, बरखा रानी, राजकिशोर महताे आदि थे।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए इनका हुआ चयन
प्रतियोगिता में सफल होने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयन किया गया है। इनमें 60 व 600 मीटर दौड़ में सुमेन कुमार सिंह, ऊंची कूद में विष्णु कुमार, लंबी कूद में राहुल कुमार शामिल है। इसी प्रकार अंडर 16 में मो. अलिशेर, आशीष कुमार, सलमान, कृष्ण कुंदन, मो. सलमान, रेयाजुद्दीन, प्रीतम कुमार, रूद्र प्रताप सिंह, अनामिका आनंद शामिल है। अंडर-18 में गूंजेश कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, उत्कर्ष कुमार, मानस कुमार, रवि कुमार, विनोद व अन्य शामिल हैं।

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