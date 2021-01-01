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कोरोना अपडेट:अब तक 13605 में मात्र 5561 कर्मियों ने लिया कोरोना का टीका, 9वें दिन 150 को टीका लगाया

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • सदर अस्पताल में 100 के विरुद्ध मात्र 65 कर्मियों ने लिया टीका

कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के प्रथम चरण के नवें दिन बुधवार को जिले के 18 केन्द्रों पर 1800 स्वास्थ्य कर्मियों व आईसीडीएम कर्मियों को कोरोना का टीका लगाना था। लेकिन, मात्र 1500 कर्मी ही टीकाकरण के लिए पहुंचे। जबकि सदर अस्पताल में लक्ष्य 100 के विरुद्ध मात्र 65 कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं, जिले के अन्य केन्द्रों पर भी टीका लगाने की प्रक्रिया जारी रही। जिले में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ रही है। इस बीच जिले के पुलिस कर्मियों का डेटा कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग आगामी 9 फरवरी के बाद पुलिस कर्मियों सहित अन्य को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

वहीं प्रथम चरण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को भी आगामी 14 फरवरी से दूसरे डोज का टीका लगाया जाएगा। जिले में बुधवार तक लक्ष्य 13605 के विरुद्ध मात्र 5561 स्वास्थ्य व अाईसीडीएम कर्मियों को ही टीका लगाया गया है। जो मात्र 40.87 प्रतिशत है। सिविल सर्जन डॉ. राकेश चन्द्र सहाय वर्मा ने बताया कि पहले कुछ दिनों तक टीकाकरण की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। लेकिन, अब इसमें गति आया है। आगामी 9 फरवरी तक लक्ष्य 13 हजार 605 को शत प्रतिशत टीकाकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दौरान अब तक किसी में भी कोई समस्या नहीं हुई है। उन्होंने कर्मियों से निर्भिक होकर टीकाकरण लेने की अपील की है।

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