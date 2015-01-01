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विवाद:दो लाख रुपए देने पर पुत्र ने पिता समेत तीन लोगों को किया जख्मी

सीतामढ़ी2 घंटे पहले
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नगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में दो लाख रुपए नहीं देने पर पुत्र ने अपने सहयोगियों ने लाठी-डंडा से प्रहार पिता समेत तीन लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी बथनाहा थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव निवासी श्रीचन सिंह, उसका पुत्र मनोज कुमार सिंह व उसकी पुतोह संपत देवी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। जख्मी श्रीचन सिंह के अावेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें अपने पुत्र विनोद कुमार सिंह, उसके सहयोगी शत्रुधन सिंह, अभिषेक कुमार एवं रामवृक्ष सिंह को आरोपित किया गया है।

दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वह बरियारपुर गांव में डेरा लेकर रहता है। वहीं, आरोपी विनोद सिंह बार-बार उसके घर में आकर पैसे देने की मांग करता है। विरोध करने पर गाली-गलौज करता रहता है। इसी बीच गत शुक्रवार की शाम उक्त आरोपी हरवे हथियार से लैंस होकर उसके घर में घुस गया। वहीं उससे दो लाख रुपए देने की मांग की। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। इस कारण वह जख्मी हो गया।

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