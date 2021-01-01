पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दिशा-निर्देश:एसपी ने थाने का निरीक्षण कर दिए कई दिशा-निर्देश

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • चौकीदार रखेंगे शराब तस्करों पर नजर

एसपी संजय भारती ने थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने विभिन्न कागजातों का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान एसपी श्री भारती ने चौकीदार परेड की सलामी ली। चौकीदारों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। पूर्ण शराबबंदी को लेकर सभी चौकीदारों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में शराब धंधेबाजाें पर नजर रखें। जिससे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर पूर्ण लगाम लगाई जा सके। साथ ही अन्य सभी प्रकार के नशे में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार गुप्ता, पुलिस अवर निरीक्षक जयनाथ प्रसाद सहित सभी पुलिस थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser