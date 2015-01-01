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जानकारी:विशेष भू-सर्वेक्षण व बंदोबस्ती का कार्य प्रारंभ, दी सर्वे की जानकारी

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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बाजपट्टी के बेलहिंया पंचायत स्थित उच्च विद्यालय बेलहिंया में विशेष भू-सर्वेक्षण व बंदोबस्ती प्रारंभ करने को लेकर मुखिया सुचित्रा देवी की अध्यक्षता में भूधारियों की बैठक हुई। बैठक में सहायक बंदोबस्ती प्रभारी जेबा प्रवीण ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी रैयत को स्वघोषणा प्रपत्र एवं वंशावली प्रपत्र का वितरण किया एवं जरुरी कागजात के साथ रैयत को उन्हें कार्यालय में जमा कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम में विशेष सर्वेक्षण अमीन सुशील कुमार व कानूनगो अविनाश कुमार सिंह ने भी विशेष भू-सर्वेक्षण व बंदोबस्ती के संबंध में जानकारी दी। मौके पर विकास कुमार, जमाले नवी, रविंद्र कुमार आदि के आलावे पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे।

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