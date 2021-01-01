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खेलकूद:खेल से टीम नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है : अजीत

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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खेल से अनुशासन, एकता, टीम नेतृत्व की क्षमता के विकास के साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। आज के युवा बेहतर खेलकर आगे बढ़कर राज्य व देश का नाम रौशन कर सकते हैं। यह बातें सीओ अजीत कुमार झा ने रविवार को प्लस 2 राम जुलुम उच्च विद्यालय केवटी बनबारी के मैदान में पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा। मुखिया नासरा बेगम के द्वारा आयोजित पंचायत क्रिकेट टूर्नामेंट में पंचायत की 17 टीम ने भाग लिया था। रविवार को फाइनल मैच में वार्ड 5 के टीम ने वार्ड 6 के टीम को 112 रन से पराजित कर कप पर कब्जा जमा लिया। वार्ड 6 ने टॉस जीतकर वार्ड 5 को खेलने के लिए आमंत्रित किया।

वार्ड 5 के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुये निर्धारित 16 ओवर में 253 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी वार्ड 6 के टीम निर्धारित 16 ओवर में 141 रन पर ही सिमट गई। बेस्ट बल्लेबाज एवं मैन ऑफ द मैच विजेता टीम के सुधांशु बने। मैन ऑफ द सीरीज एवं बेस्ट गेंदबाज का खिताब विशाल कुमार को मिला। मौके पर बदरे आलम, मन्नान अंसारी, जगदीश यादव, मनोज कुमार गुप्ता, रामसेवक यादव, ब्रजेश झा, विजय झा, अमरजीत यादव आदि मौजूद थे।

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