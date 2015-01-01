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गिरफ्तारी:चोरी की बाइक बरामद, चोर भी हुआ गिरफ्तार

मेजरगंज4 घंटे पहले
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गुप्त सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने माधोपुर गांव के समीप से चोरी की एक बाइक के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी अशोक राम ने अपनी ग्लैमर बाइक बीआर 30 एस 8307 चोरी की एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। चोरी की बाइक को माधोपुर गांव के समीप देखा गया है। पुलिस के सहयोग से आराेपी मिट्ठू राम को गिरफ्तार कर लिया गया।

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