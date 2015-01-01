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कार्रवाई का डर:निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों को कार्रवाई का डर

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। डीईओ सचिंद्र कुमार ने सभी बीईओ को कहा है कि अपने प्रखंड में कार्यरत वैसी शिक्षकों को सूची तैयार कर भेजे जो अब तक निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित है। कुछ शिक्षक है जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके है। प्रखंड स्तर से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय टेक्निकल टीम एवं संकुल स्तर पर टेक्निकल टीम के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया।

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