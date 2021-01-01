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कांउटर:रेवेन्यू बढ़ाने को रविवार को भी खुला रहा कांउटर

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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बिजली विभाग ने रेवेन्यू वसूली को लेकर जनवरी माह के अंतिम दिन रविवार को भी 3 बजे तक काउंटर खोलकर उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने की सुविधा प्रदान की। इस बावत बिजली विभाग के सहायक अभियंता कुमार धीरज ने बताया कि जिले में बिजली बिल जमा करने की स्थिति बद से बदतर है। बावजूद बिजली बिल जमा करने में लोग काफी पीछे है। उन्होंने ने बताया कि जिले का लक्ष्य 2 करोड़ 92 लाख रुपया रखा गया है। इसके बावजूद 30 जनवरी तक महज 1 करोड़ 80 लाख रुपये ही जमा हुए हैं। 300 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का, जो बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी बिजली बिल जमा नहीं कर रहे थे, उनका बिजली आपूर्ति बंद कर दिया गया है।

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