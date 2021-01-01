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शोभा यात्रा:भगवान की कृपा पाने के लिए भक्त को विनम्र होना होगा

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • नगर के रिंग बांध में श्री सीताराम नाम महाराज संकीर्तन महायज्ञ जारी, आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी

नगर के रिंग बांध में श्री सीताराम नाम महाराज संकीर्तन महायज्ञ जारी है। इस दौरान नौवें दिन संत श्री किशोरी शरण मधुकर मुठिया बाबा ने कई कथा सुनाकर प्रवचन किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भक्त भगवान को सच्चे हृदय से एक बार पुकार दें, तो प्रभु वही साक्षात रुप से आकर निहारने लगते हैं। हम किसी न किसी व्यक्ति के आश्रय में रहते हैं। यदि हम किशोरी जी का आश्रय ले, तो भगवान से हम दूर नहीं हो सकते। हम यदि भगवान को याद करने लगे, तो हरि तक प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा पाने के लिए विनम्र होना होगा। भगवान के लिए भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर सकते। उनकी कृपा बरसने लगती है। वे अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देते।

वहीं बताया गया कि 4 फरवरी को श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जयंती है। इस दिन सुबह 10 बजे से बाबा रामधनी कुटी से शोभायात्रा निकाली जाएगी। मौके पर सत्संग में महंत राम उदार दास जी, राम कुमार दास जी, रामेश्वर दास जी, भूषण दास जी, जानकीनाथ शरण जी, रामसूरत शरण, दिनेश, दिनेश प्रसाद आदि उपस्थित थे।

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