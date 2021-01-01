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आयोजन:आज जिले में मनाया जाएगा विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी तक सरकारी अस्पतालों पर निशुल्क जांच शिविर लगेगा

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • शिविर में आने वाले मरीजों को कैंसर रोग की स्क्रीनिंग एवं बचाव के बारे में दी जाएगी जानकारी

आज जिले में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर जिले की स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगामी 4 से 10 फरवरी तक जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिन्हा ने दी है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिले के सभी स्वास्थ्य स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मरीजों को चिकित्सकों के द्वारा कैंसर रोग की स्क्रीनिंग के साथ उन्हें कैंसर के संभावित कारणों, लक्षणों एवं उससे बचाव के प्रति जानकारी दी जाएगी। सामान्य कैंसर के संभावित रोगियों की खोज कर संदिग्ध को आईजीआईएमएस पटना, एम्स एवं महावीर कैंसर अस्पताल रेफर किया जाएगा।

बैंनर-पोस्टर के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक

डॉ. सुनील ने बताया कि निशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर के सफल बनाने को लेकर जिला व प्रखंड स्तर पर बैनर-पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। ताकि लोगों को कैंसर बीमारी के बारे में जानकारी दिया जा सके। ज्यादातर कैंसर बीमारी तम्बाकू का इस्तेमाल करने से होता है। ऐसे में तम्बाकू का सेवन करना शरीर के काफी घातक हो सकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तभी इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर बैनर व पोस्टर लगाया गया। ताकि लोग कैंसर बीमारी के प्रति सजग हो।

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