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गिरफ्तारी:अवैध ई-टिकट बेच रहे दो लोगों को पकडा़ गया

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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रेल विभाग के वरीय अधिकारियों के आदेश पर बाजपट्टी टावर चौक पर अर्जेंट मोबाइल एंड डिजिटल स्टूडियो में छापेमारी की गई। अवैध रूप से अपने पर्सनल आईडी पर 1 लाख 430 रुपये का टिकट बना कर आईआरसीटीसी एजेंट का काम कर रहे थे। पुलिस द्वारा जांच के क्रम में इन लोगों ने किसी प्रकार का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया। इन लोगों ने आईआरटीसी का एजेंट का भी लाइसेंस नहीं होने की बात कही।

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