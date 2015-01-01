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जागरूकता:निमोनिया के खतरे से शिशुओं के बचाव के लिए टीका देना है जरूरी : डॉ. एके झा

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • नियमित स्तनपान कराने से बच्चों को गंभीर बीमारियों से रखता है सुरक्षित

विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एके झा ने की। डॉ. श्री झा ने बताया कि शिशु मृत्यु के प्रमुख कारणों में निमोनिया भी शामिल है। निमोनिया के कारण शिशुओं में होने वाले मृत्यु को रोकने के लिए निःशुल्क पीसीवी के टीके की शुरुआत करना सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। कहा कि निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। खासकर बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी जानलेवा संक्रामक बीमारी है।

बैक्टीरिया से बच्चों को होने वाले जानलेवा निमोनिया को टीकाकरण कर रोका जा सकता है। इस टीके को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। साथ ही पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल में आवश्यक टीकाकरण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। पीसीवी का टीका बच्चों को निमोनिया से बचाने में काफ़ी असरदार है। निमोनिया को पहचान करने के लिए तेज बुखार होना, सांस लेने में परेशानी, दांत किटकिटाना, उलटी होना, होंठों का नीला पड़ना, दिल की धड़कन बढ़ना आदि होने पर तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सक का परामर्श लें।

नियमित स्तनपान निमोनिया से बच्चों का करता है बचाव
डॉ. श्री झा ने बताया कि कोरोनाकाल में बच्चों को निमोनिया से बचाने की अधिक जरूरत है। इसके लिए बच्चों का उचित ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है। वहीं, साफ-सफाई रखने के साथ ही छींकते व खांसते समय मुंह और नाक को कपड़ा से ढक लें। बच्चों को प्रदूषण से बचाने के साथ ही उन्हें धूल-मिट्टी व धूम्रपान करने वाली जगहों से दूर रखें। वहीं बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त पोषण दें। यदि बच्चा छह महीने से कम का बच्चा है तो उसे नियमित रूप से स्तनपान कराएं। इस दौरान स्तनपान के अलावा ऊपर से शिशु को पानी भी न दें। नियमित स्तनपान से भी बच्चा निमोनिया जैसे गंभीर रोग से सुरक्षित रहता है।

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