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मतदान का प्रतिशत कम:पिछले चुनाव के अपेक्षा रीगा, सुरसंड व परिहार में मतदान का प्रतिशत कम

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • बथनाहा में 0.71, रीगा में 0.18 व सुरसंड में 3.66 प्रतिशत कम वोट पड़े

विधानसभा चुनाव 2020 में बथनाहा विधानसभा में 2015 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत अधिक रहा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2015 में यहां 55.06% मतदान हुआ था। जबकि 2020 में यहां 57.25 प्रतिशत मतदान हुआ। लेकिन रीगा व सुरसंड में मतदान का प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2015 में हुई विधानसभा के मुकाबले रीगा में 0.18 व सुरसंड में 3.66 मतदान प्रतिशत कम रहा। हालांकि परिहार व बाजपट्‌टी विधानसभा में मतदान का प्रतिशत क्रमश: 2.24 व 1.65 प्रतिशत अधिक रहा।

बथनाहा विधानसभा में सुबह के समय में मतदाताओं में उत्साह देखा गया। शायद यही कारण था कि मतदाता सुबह से ही अपने अपने बूथों पर लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते रहे। लेकिन, दाेपहर बाद 2 बजे से यहां मतदाताओं की भीड़ जुटने लगी। इसी बूथ पर सिंगरहिया वार्ड 3 निवासी काशी आचार्य वोटिंग के आ रहे थे। इस दौरान बाईक की टक्कर में घायल हो गए। जख्मी होेने के कारण इनके पैर में काफी दर्द हो रही थी। बूथ पर पहुंचते ही मेडिकल टीम को यह जानकारी दी। मेडिकल टीम ने मरहम पट्‌टी किया और इन्हे पहले वोट गिराने को मौका दिया। वोट गिराया और फिर घर की ओर रवाना हो गए।

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