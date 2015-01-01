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डाले वोट:सुरसंड विस में सुबह से ही महिला व नए वोटरों ने बढ़-चढ़ कर डाले वोट

सीतामढ़ी2 घंटे पहले
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बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के तृतीय चरण में शनिवार को सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में सख्त सुरक्षा घेरे के बीच मतदान संपन्न हो गया। सुरसंड विधान सभा क्षेत्र में सुरसंड, चोरौत व पुपरी प्रखंड शामिल है। विधानसभा क्षेत्र मेंं सुबह से ही मतदान ने गति पकड़ ली। मतदाताओं को सात बजे से ही मतदान केंद्र पर लाइन में देखा गया। बूथ पर अर्द्ध सैनिक बल की टुकड़ी के साथ बिहार पुलिस के अधिकारी व होम गार्ड के जवान प्रतिनियुक्त थे। जो मतदान केंद्र के आसपास लोगों को फटकने से मना कर रहे थे। बूथ पर मेडिकल टीम मौजूद थी वहीं गश्ती दल, नोज पदाधिकारी व सुपर जोन पदाधिकारी बूथों का चक्कर लगा रहे थे। बूथों से लेकर सड़क पर लोगों के भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दे रहे थे।

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