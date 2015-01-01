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महिलाओं की भीड़:पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए महिलाओं की भीड़

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओं योजना के तहत सुकन्या विवाह योजना में दो लाख रुपए मिलने के अफवाह पर दूसरे दिन भी प्रखंड क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में गुरुवार की सुबह से ही ग्रामीण महिलाओं की भीड़ देखी गई। कागजातों की रजिस्ट्री रक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नाम करने के लिए महिलाएं कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। दोपहर तक अफवाह और फैल गई, देखते-देखते कतार लंबी हो गई। रजिस्ट्री के लिए जुटे भीड़ को देखकर पोस्ट ऑफिस के कर्मी भी आश्चर्य थे।

उन्हें भी इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने महिलाओं को बहुत समझाने की कोशिश की। लेकिन, महिलाएं नहीं मानी। जिसके बाद कागजातों की रजिस्ट्री करने में कर्मियों का पसीना छूट गया। गौरतलब हों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत दो लाख रुपये मिलने की गलत सूचना फैलने पर पहले भी जिले के अन्य स्थानों पर ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस संबंध में एसडीओ नवीन कुमार ने कहा कि इस तरह की योजना के बारे में सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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