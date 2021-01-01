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दुस्साहस:रंगदारी देने से इनकार करने पर किया जख्मी

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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बल्हा मकसूदन गांव में जेसीबी मशीन चलाने के एवज में रंगदारी देने के मामले में मारपीट कर जेसीबी संचालक को जख्मी कर दिया गया। इस संबंध में जख्मी गांव निवासी राकेश राय के आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें गांव के ही चुल्हाई राय, बृजकिशोर राय को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। राकेश राय क्षेत्र में जेसीबी मशीन चलाता है। जब वह शाम में घर लौट रहा था, उक्त दोनों ने उसे घेर लिया और रंगदारी मांगी।

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