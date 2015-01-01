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किया जख्मी:आपसी विवाद में युवक को पीटकर किया जख्मी

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने लाडी-डंडा से प्रहार कर एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी संत लाल कुमार का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। जख्मी के बयान पर नगर थाने में फर्द बयान दर्ज की गई है। इसमें गांव के ही शत्रुघ्न मंडल, सोहन मंडल, चंदन कुमार, विक्की कुमार, धर्मेंद्र कुमार सहित दो अन्य लोगों को नामजद आरोपित किया गया है। बताया कि गत बुधवार की शाम वह बीएड कॉलेज कमलदह से अपने घर लौट रहा था। लौटने के क्रम में आरोपियों ने अपने के सामने उसे घेरकर उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया।

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