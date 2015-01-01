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चुनाव:पहली बार वोट कर युवाओं ने किया गर्व का अनुभव

सीतामढ़ी2 घंटे पहले
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  • मतदान करने के बाद काफी उत्साहित दिखे युवा

विधानसभा चुनाव को लेकर नए मतदाताओं के लिए यह चुनाव खास रहा। युवा मतदाता सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर धैर्यपूर्वक लाइन में खड़े रहकर मतदान कर रहे थे। लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार मतदान करने के बाद वे गर्व महसूस कर रहे थे। साथ ही बेहिचक मतदानकर्मी से बात कर समस्या के संबंध में बात कर रहे थे। रीगा विस. के बैरगनिया स्थित राजकीय विद्यालय उर्दू, भकुरहर बूथ संख्या 25 पर वोट करने पहुंची एलएलबी की छात्रा 21 वर्षीय गरिमा आर्या, सीए की 19 वर्षीय छात्रा प्राची आर्या व छात्रा अनामिका वर्मा पहली बार मतदान करने के बाद काफी उत्साहित दिखी।  उन्होंने बताया कि चुनाव में मतदान करने के लिए वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। वोट करने के बाद वो गर्व महसूस कर रही है। कहा- लोकतंत्र में वोट डालना अहम बात है। बथनाहा विधानसभा के मेजरगंज मजकोठवा बूथ संख्या 18 पर वोट करने के लिए युवाओं की टोली पहुंची। सभी युवाओं ने पहली बार मत का प्रयोग किया। इसमें शामिल गौरव कुमार, संजय कुमार, सौरव कुमार, संतोष कुमार, सुमन कुमार, अमित कुमार व सुमित कुमार आदि उत्साहित युवाओं ने उंगुली पर लगी अमिट स्याही को दिखाते हुए कहा कि वोट करने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहे है। बथनाहा विधानसभा के मेजरगंज चैनपुर स्थित बूथ संख्या 15 पर पहली बार वोट करने पहुंचे छात्र हिमांशु कुमार, श्याम कुमार व आनंद कुमार ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव। इसका हिस्सा बनकर काफी गर्व महसूस हो रहा है। आज का मतदान ही हमारे आने वाले पांच साल का भविष्य तय करेगा।

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