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भर्ती:विवाद में युवक ने खाया नशीला पदार्थ, भर्ती

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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मेहसौल गांव में बुधवार की सुबह पारिवारिक विवाद से तंग आकर एक युवक ने नशीला पदार्थ खा लिया। इस कारण वह बुरी तरह से बीमार हो गया। परिजनों ने युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई है। चिकित्सकों ने बताया कि युवक को दवा दी गई है। फिलहाल वह बेहोश है। युवक मेहसौल गांव निवासाी मो. साबिर के पुत्र मो. रेजा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार, परिवार में चल रहे विवाद से तंग आकर युवक ने अहले सुबह कमरा बंदकर नशीला पदार्थ खा लिया। इस दौरान युवक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। परिजनों को शंका होने पर गेट तोड़कर युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। समाचार भेजने तक घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी।

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